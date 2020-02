Os erros en ataque condenan o Cisne ante o Villa de Aranda (21-24)

Máxima igualdade no partido disputado esta fin de semana entre o Cisne e o Villa de Aranda, primeiro e segundo clasificado respectivamente en División Honra Prata. Os brancos, que tiveron en Villamarín o seu mellor arma, non conseguiron despegar a pesar da paradas do seu gardameta, e viron como o seu rival facíase co encontro nos últimos compases de xogo aproveitando os erros en ataque dos locais.

O primeiro gol do encontro tardou máis de dous minutos en chegar e foi desde os sete metros a favor do Villa de Aranda nun lanzamento no que nada puido facer Villamarín. Pablo Picallo empataba para o Cisne, pero dous erros seguidos en ataque permitiron ao rival poñerse cun pequeno colchón de dous goles cando se cumprían os primeiros 5 minutos de xogo (1-3).

A partir de aí, cada gol que marcaban os de Pontevedra, o seu rival respondíao da mesma maneira. Chegábase ao minuto 10 e Álvaro Preciado poñía o 4-5 no luminoso, dando paso a cinco minutos onde non houbo goles ata o momento no que o Cisne quedou en superioridade numérica e soubo aproveitala para igualar o partido por mediación de Daniel Ramos.

Chegaron os mellores minutos dos de branco, que se puxeron por diante no marcador por primeira vez cando se cumpría o minuto 20 (7-6), pero a escased goleadora e a tensión primaba. O Aranda igualou, pero un gol de Pablo Gayoso e outro de Javi Vázquez, este último desde os sete metros, permitiron ao Cisne colocarse cun pequeno colchón de dous goles, pero un descoido nas filas locais permitiron ao rival empatar (9-9).

Alcanzábase a recta final do primeiro tempo e co partido tenso e cheo de polémica con ambos os porteiros como claros protagonistas, soou a bucina para chegar ao descanso co marcador en igualdade (10-10) e con todo por decidir.

Tras o descanso, e despois de ser o mellor da primeira parte, Villamarín volveu aparecer para realizar unha parada de socato tras un contragolpe do rival. Andrés Sánchez marcaba o primeiro ataque do Cisne, pero de novo o conxunto visitante igualaba, dando paso a un escaso intercambio de goles onde ningún dos dous equipos conseguía despegar, ata que regresaron os erros ás filas brancas permitindo aos visitantes conseguir unha renda de dous goles que os puxo por diante no marcador cando se chegaba ao minuto 10 (14-15), pero de novo Daniel Ramos igualaba.

Así continuaron os minutos, cada ataque do Aranda era respondido por un Cisne que tiña un muro na portería. Co 20-21 no marcador, Jabato decidiu pedir tempo morto para dar coa tecla que fixese despegar aos seus e igualou o partido de novo.

Acto seguido, Villamarín freaba o ataque dos visitantes cunha gran parada, pero un erro crave no ataque cineísta, provocou o contragolpe do rival, que conseguiu un parcial de +2 que lle poñía cun valioso colchón cando se chegaba á recta final do encontro, obrigando novamente ao técnico local a parar o cronómetro (21-23).

Quedaban dous minutos e as cousas complicábanse para o Cisne, que vía como os lanzamentos de Gayoso estrelábanse co porteiro visitante e o partido concluía en 21-24.

Con este resultado, o Cisne suma a súa segunda derrota esta tempada. A pesar diso, continúa líder da División de Honra Prata con cinco puntos sobre o Villa de Aranda e cun partido menos no seu marcador.

Consulta as estatísticas do partido na seguinte ligazón.