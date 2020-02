O Team Thunder amplía as súas miras e leva o boxeo a Bueu

O boxeo súmase desde este mesmo mes de febreiro á oferta deportiva de Bueu da man do Team Thunder.

O club marinense, co apoio do Clube de Loita Do Morrazo, amplía as súas miras e empezará este mércores día 5 a impartir clases no pavillón municipal Pablo Herbello.

As leccións correrán a cargo dos deportistas e adestradores Aarón González e Mario Peteiro. O primeiro, ademais de campión de España, é adestrador nacioanl, mentres que Mario conta con máis de 30 combates ás súas costas e é monitor e técnico de nivel I acreditado pola Xunta de Galicia.

As clases de boxeo impartiranse os mércores e venres a partir das 19:00 horas para todos os niveis e coa posibilidade de adestrar con ou sen contacto.

O Team Thunder chega desta forma ao seu terceiro municipio, tras as actividades que vén realizando nos últimos anos en Marín e Sanxenxo.