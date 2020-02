O Campionato do Mediterráneo, próximo reto do cineísta Carlos Álvarez coa Selección Española Xuvenil

O Campionato do Mediterráneo que se vai a disputar en Grecia entre o 17 e o 22 de febreiro espera o cineísta Carlos Álvarez.

O xogador pontevedrés foi convocado para esta cita internacional pola Selección Española Xuvenil, sumando así unha nova presenza co combinado nacional.

Croacia, Exipto, Romanía, Montenegro, Serbia ou Tunes son algúns dos rivais que participarán no torneo.

O que non estará en Grecia será o seleccionador español da categoría e adestrador do primeiro equipo do Cisne, Javier Fernández 'Jabato', ao coincidir con xornada da División de Honra Prata e non ser posible xestionar o aprazamento do partido. En situación similar atópase o seu segundo, Alejandro Mozas. "Seguirémolo desde a distancia e en permanente contacto", recoñece Jabato.

"É unha pena non poder acudir ao torneo, sería moi positivo estar por coller experiencia internacional e porque é unha gran vara de medir, dado que participan equipos de moito nivel como é o caso de Crocia ou Exipto, que en categoría base está a conseguir grandes resultados, e iso permitiríanos saber en que lugar chegamos ao Campionato de Europa do próximo verán", explicou o seleccionador xuvenil.

A convocatoria do equipo nacional conta con outros dous representantes de equipos galegos como Pablo González (AD Carballal) e Juan Enrique Lago (CB Lalín), completando a lista: Roberto Domenech (Barça), Bruno Reguard (Barça), Daniel Serrano (Pedro Alonso Niño), Ignacio Salgado (iKasa Madrid), Gorka Nieto (Bidasoa de Irún), Jan Gurri (Fraikin Granollers), Marc Ferré (Fraikin Granollers), Jaime Fernández (iKasa Madrid), Arnau Fernández (Barça), Íñigo Santa Coloma (Balonmano Urdaliz), Artur Parera (Barça) e Javier Rodríguez (Balonmano Alcobendas).