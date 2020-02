O Peixe Galego vence o Granada e pon fin á súa mala serie (80-72)

Partido entre Peixe Galego e Granada na Raña © Diego Torrado

Chegou a vitoria para o Peixe. Despois de varios partidos dando unha boa imaxe ante rivais de altura, os de Marín saltaron á cancha do pavillón da Raña para enfrontarse ao Covirán Granada. Aínda que durante os primeiros minutos o dominio do encontro foi dos andaluces, os locais reaccionaron a tempo e reencontráronse coa vitoria.

Comezou anotando o Peixe Galego desde a liña de tres. Jacobo Díaz foi o encargado de encestar o primeiro ataque dos seus, pero os posteriores erros nos lanzamentos permitiron ao Granada conseguir un colchón de 9 puntos de diferenza que foron recortados antes de que finalizase o primeiro cuarto (16-21).

O segundo supuxo o punto de inflexión. Os locais conseguiron remontar, pero o seu rival respondeu para chegar ao descanso co partido ao seu favor (32-36).

Despois do paso polo vestiario, a igualdade continuou. O Peixe seguía de cheo no partido igualando cada canastra do Granada pero con dificultades para adiantarse no marcador, chegando así ao último cuarto con todo por decidir (51-56).

Chegábase aos minutos definitivos e os de Marín sabían o moito que se xogaban. Cun parcial de 5-0 grazas ás canastras de Jacobo Díaz e Niang, volvían igualar o partido. Os andaluces responderon, pero ao chegar ao ecuador do último cuarto, foi o Peixe o que comezou a dominar. Badmus e Saunders apareceron para poñer aos seus por diante no marcador e así encarrilar a vitoria que tanto tardou en chegar (80-72), a terceria da tempada.

Consulta as estatísticas do Peixe Galego- Covirán Granada na seguinte ligazón.