O Peixe Galego segue en liña ascendente pero é incapaz de gañar en Cáceres (95-89)

Partido de LEB Oro entre o Cáceres e o Peixe Galego © Cáceres Patrimonio de la Humanidad

A vitoria está preto. É a lectura positiva que saca o Peixe Galego da súa viaxe a Cáceres no que volveu perder polo acerto do rival nos últimos minutos de xogo. Os de Javi Llorente foron capaces de manter o ritmo e en ocasións levar o peso do xogo durante varios tramos do encontro. Esas desconexións de xornadas anteriores parecen esquecidas e os de Marín son agora capaces de disputar a vitoria ata o final. A experiencia e calidade dos estremeños no tiro exterior decidiu inclinou esta vez a balanza cara ao lado local.

Comezou anotando o Peixe Galego, que esta vez tivo Jacobo Díaz e Tai Badmus aos seus mellores activos. De feito os marinenses lograron unha pequena renda de cinco puntos nos cinco primeiros minutos de xogo. Tiñan esperanzas e ilusión os brancos en dar unha alegría á súa afección. Con todo, os pulsos dos locais, sobre todo de Rakocevic, empezaron a quentarse e os triplos foron caendo un tras outro ata neutralizar a vantaxe e poñerse por diante no marcador.

Cunha concisa renda de dous puntos para o Cáceres comezou o segundo cuarto, que foi unha montaña rusa para o Peixe. Os da Raña conseguiron remontar, pero unha mala serie anotadora fixo que o seu rival escapásese ata os oito puntos de vantaxe, que puideron reducir antes do descanso (47-42).

Tras o paso por vestiarios, a igualdade volveu ser a tónica dominante no partido. As defensas de ambas as escuadras fixéronse fortes e concederon poucas oportunidades de tiros sinxelos. Aínda así, o Peixe non conseguiu reducir esa pequena diferenza de puntuación.

Con eses cinco puntos de desvantaxe comezou o período definitivo. Os de Llorente tiveron na súa man a remontada cando un tiro en suspensión de Jacobo Díaz reduciu a diferenza no marcador á mínima expresión a falta de minuto e medio para o bocinazo final. Foi entón cando emerxeu a figura de Rakocevic para sentenciar o partido con dúas canastras consecutivas que volveron disparar no marcador a Cáceres, que xa non deixaría escapar a vantaxe a pesar dos intentos visitantes. (95-89)

Consulta nesta ligazón todas as estadísticas do encontro