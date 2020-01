Ao Arosa escápaselle a vitoria no último minuto ante o Rápido de Bouzas (2-2)

Empate a dous entre o Rápido de Bouzas e o Arosa no partido correspondente á 19 xornada de Terceira División. Os de Rafa Sáez tiveron a vitoria nas botas pero dous goles no último 5 minutos de xogo deixounos co mel nos beizos.

O encontro comezou igualado para ambos os equipos onde ningún gozou de ocasións claras ata o minuto 20, momento no que o Arosa conseguiu achegarse á portería do Bouzas grazas á internada de Suso pola banda que realizou un centro que finalizou en córner. 4 minutos despois, chegaba o primeiro gol do os arousáns. Manu Rodríguez enviaba ao balón á rede de Expósito e poñía o 0-1 no marcador.

Co Arosa dominando, no minuto 30 chegaba a primeira ocasión do Bouzas que era despexada por Manu Táboas sen dificultade.

De novo os de Rafa Sáez seguían co control, pero chegando ao final da primeira metade o colexiado mostrou a segunda amarela a Rober Fernández, deixando ao conxunto visitante cun xogador menos.

Despois do intermedio, o Arosa seguiu buscando o segundo gol. Aos 3 minutos Javi Otero penetrouse por banda pero a súa xogada finalizou en córner e, 5 minutos despois, Manu Rodríguez lanzou dous córneres que acabaron en nada.

Xa na medianía da segunda metade e aproveitando a superioridade numérica, os locais optaron por realizar unha presión alta na área do Arosa. Con todo, chegaba o segundo gol do partido, pero a favor dos de Rafa Sáez.

No minuto 71, Manu Rodríguez realizou un disparo desde a frontal da área imparable para o porteiro e poñía ao Arosa cun pequeno colchón de dous goles a favor.

Co 0-2 en contra e un xogador máis, os de Milo Abelleira seguían coa presión alta en busca do primeiro gol que finalmente chegou. Cumpríase o minuto 84, e Mouriño enviaba o balón á rede e metía ao seu equipo de novo no partido, dando unha dose de motivación en busca do empate que finalmente acabou chegando. Foi a balón parado, cunha falta ao bordo da área botada por Yahvé que se coaba na portería de Manu Táboas e poñía o 2-2 final no encontro.

Consulta a acta do Rápido de Bouzas-Arosa na seguinte ligazón.