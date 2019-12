A Federación Galega de Fútbol establece novas datas para a xornada aprazada polos temporais

O Comité de Competición da Real Federación Galega de Fútbol deu a coñecer as novas datas de celebración dos partidos aprazados nas diferentes categorías con motivo das alertas meteorolóxicas dos días 21 e 22 de decembro.

Empezando polos choques suspendidos na Terceira División, a RFGF dá de prazo aos clubs ata o 31 de decembro para pactar unha data para os encontros afectados. De non ser así a xornada disputaríase entre semana, o martes 25 de febreiro de 2020.

As categorías de Preferente e Primeira Galicia atópanse nunha situación similar, aínda que de non existir acordo entre clubs a súa xornada fixouse para o domingo 23 de febreiro ás 16:15 horas, e en caso de coincidir con partidos correspondentes á competición de copa estes últimos pasarán á xornada intersemanal do martes 25 de febreiro.

En canto ás categorías de base, o Comité de Competición dá de prazo tamén ata o día 31 aos equipos da Liga Nacional Xuvenil para pactar unha data, establecendo neste caso a xornada aprazada para o domingo 5 de xaneiro ás 12:00 horas.

Pola súa banda nas ligas galegas xuvenís, cadetes e infantís o prazo para pactar día de celebración dos choques aprazados redúcese ata o 28 de decembro, fixándose en caso contrario os partidos para o sábado 4 de xaneiro ás 12:00 horas.

Por último na Terceira División de fútbol sala concédese ata o 31 de decembro para comunicar data de común acordo entre os equipos implicados, sendo o día elixido en caso contrario o sábado 4 de xaneiro de 2020.