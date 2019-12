O Cortegada lévase o derbi fronte ao Arxil (69-77)

O derbi pontevedrés da Liga Feminina 2 entre o Arxil e o Cortegada disputado este sábado no pavillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva decantouse ao lado do equipo arousán, que soubo repoñerse do bo inicio das verdes para voltear o marcador e facerse coa vitoria.

O acerto das visitantes e a falta de puntería das de Mayte Méndez desde a liña de tres marcou o devir do partido. As verdes só foron capaces de anotar dúas dos once intentos desde a liña de 6,75. Pola contra, as arousás converteron o 46 % dos seus tiros.

No arranque do partido foron as pontevedresas as que levaron a iniciativa. Chegaron ao final do primeiro parcial cun punto de vantaxe, pero ese aparente dominio disipouse a partir do segundo acto cando o Cortegada, liderado por Jones, conseguiu voltear o marcador e irse ao descanso cunha vantaxe de dous puntos (35-37).

Tras o paso por vestiarios, o Arxil desmoronouse. As visitantes puxeron unha marcha máis ao partido e a distancia no marcador comezou a ser insalvable. Trataron de reaccionar as verdes no último cuarto. Forster foi a máis inspirada da escuadra pontevedresa, pero os seus 22 puntos foron insuficientes para obrar a remontada.

