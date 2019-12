Rafael Louzán estréase como membro da Xunta Directiva da Federación Española de Fútbol

O presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, estreouse este luns como membro de pleno dereito da Xunta Directiva da Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Louzán 'debutou' como directivo da RFEF na Asemblea celebrada en Las Rozas, na que supón a última reunión do ano prevista polo organismo reitor do balompé nacional.

Ademais do máximo representante do fútbol galego, incorporouse na xunta directiva o presidente da Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle.

Rafael Louzán pasa a ocupar o asento do ex-presidente do Real Club Deportivo da Coruña, Tino Fernández, mentres que a outra saída da directiva foi a do presidente do RealBetis Balompié, Ángel Haro.