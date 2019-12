Irene Trabazo asegúrase en Valencia o título de campioa da Copa de España Sub-23 de Ciclocrós

Irene Trabazo tras proclamarse en Valencia campioa da Copa de España Sub-23 © Real Federación Española de Ciclismo

O Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia puxo fin esta fin de semana á Copa de España 2019 de Ciclocrós, e fíxoo cunha gran noticia para o deporte marinense.

Irene Trabazo logrou subir ao podio final da competición como vencedora da categoría sub-23.

O certo é que a deportista do club XSM chegaba a Valencia co título case no peto despois das cinco primeiras citas do calendario e tras deixar o triunfo case decidido na Copa de España celebrada en Pontevedra, pero non deu lugar á sorpresa para certificar o primeiro posto.

Trabazo foi segunda na última carreira do calendario na categoría sub-23, sendo só superada por Sofía Rodríguez, e ademais logrando un meritorio sexto posto na clasificación absoluta, conseguindo así os puntos necesarios para vencer no certame nacional.

Pechada a Copa de España, o ciclocrós nacional volve mirar agora cara a Pontevedra, onde o 11 e 12 de xaneiro e por segundo ano consecutivo terá lugar o Campionato de España da especialidade.