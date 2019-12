O circuíto de Daytona, escenario de película para a despedida de tempada de Pablo Dapena

Circuíto de velocidade de Daytona, en Florida CC BY-NC-SA United Autosports

Pablo Dapena estirou a súa tempada e prepárase para despedila esta fin de semana nun mítico escenario, o circuíto de velocidade de Daytona, en Estados Unidos.

Lugar de grandes xestas deportivas o circuíto 'Speedway', sede habitual da Nascar de automobilismo, será escenario da final do circuíto Challenge Family, e alí estará o triatleta pontevedrés para poñer a guinda a unha gran tempada, con medalla de prata no Mundial de Longa Distancia de Pontevedra incluída, e que lle valeu para renovar a súa vinculación no equipo profesional BMC-Vifit Pro Triathlon Team.

Dapena chega á cita xusto de forma a pesar dos seus recentes bos resultados en Bos Aires e Cidade do Cabo, debido a unha rotura de fibras no seu xemelgo esquerdo que lle impediu adestrarse con normalidade durante as últimas semanas.

Con todo o pontevedrés estará na liña de saída nun escenario de película co obxectivo de apurar as súas opcións de ser terceiro no Ránking Challenge Family 2019, o que lle outorgaría un bonus de 14.000 dólares.

Entre os seus rivais en Estados Unidos destaca sobre todo o canadense Lionel Sanders.

O Challenge Daytona é unha carreira de media distancia que se celebrará na súa totalidade nas inmediacións do circuíto de velocidade, coa natación nun lago artificial que se atopa dentro do recinto e os tramos de ciclismo e carreira pé usando o asfalto de carreiras. Todo un luxo para despedir un ano que, a pesar dalgún que outro contratempo en forma de caída ou incidencia mecánica, foi de sobresaliente para Pablo Dapena.

A proba dará comezo o domingo ás 13:30 horas en España (7:30 horas da mañá en Florida).