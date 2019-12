As tarxetas amarelas, un serio problema para o Pontevedra

Alerta amarela no Pontevedra Club de Fútbol. A vitoria nas Palmas volveu a meter aos granates preto da zona de play-off de ascenso, pero colocouno nunha situación delicada.

O conxunto dirixido por Carlos Pouso viaxou a Canarias con só 16 efectivos, 15 do primeiro plantel e o gardameta canteirán Diego Dadín por culpa das lesións que arrastran varios xogadores. Non é a primeira vez que o técnico non completa a lista de 18 que lle permite o regulamento. Ocorreu nas últimas datas e a situación pode agravarse ante a chegada das sancións por acumulación de amoestacións.

Contra o filial amarelo tres foron os futbolistas do Pontevedra que viron un cartón amarela como Sana N'Diaye, Berrocal e Javi Pazos, dous dos cales pasaron a engrosar a lista de apercibidos.

En total son cinco os futbolistas do primeiro plantel que se encontran ao bordo da suspensión, con 4 tarxetas. Trátase de N'Diaye, Berrocal, Churre, Pol Bueso e Álex Fernández. Ademais con tres amarelas aparecen Adighibe, Javi Pazos, Álex González e Álvaro Bustos.

Esta situación únese aos problemas físicos de varios integrantes do equipo, e que a última semana deixaron fóra da convocatoria a Mejía, Naveira, Brian, Santi Figueroa, Pol Bueso e o lesionado de longa duración Javi López.

Ante un panorama así, os granates deberán ter coidado para non atoparse baixo mínimos nas próximas xornadas de liga.