Bea Gómez debuta no Europeo de Glasgow cun décimo terceiro posto nas series de 400 estilos

Primeira xornada do Campionato de Europa de Natación en Piscina Curta e debut na competición de Bea Gómez Cortés.

A nadadora pontevedresa, que regresa nesta cita ao equipo nacional tras conseguir as mínimas no recente Campionato de España, estreouse na localidade escocesa de Glasgow na proba dos 400 estilos.

Bea rebaixou minimamente a súa marca no Nacional (4.39.13 polos 4:39.20 que lle valeron o bronce no Campionato de España), pero non lle foi suficiente para clasificarse para as quendas finais da tarde e pelexar polos postos de honra.

A deportista olímpica do Galaico foi sexta na súa serie e ocupou o décimo terceiro posto entre todas as participantes.

Esta foi só a primeira das probas que afrontará no Europeo, xa que está previsto que compite o vindeiro sábado 7 de decembro nos 200 estilos e o domingo 8, última xornada de competición en Escocia, nos 400 libre.