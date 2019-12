Támara Echegoyen encara o Mundial de Nova Zelandia, penúltima oportunidade para clasificarse para os Xogos

Os Xogos Olímpicos de Tokyo 2020 pasan por Nova Zelandia para Támara Echegoyen.

A regatista pontevedresa, ouro en Londres 2012 e cuarta en Río 2016, buscará desde este martes no Mundial de Nova Zelandia clasificar para os Xogos un barco español na clase 49er FX.

Non será unha competición definitiva, pero si a penúltima oportunidade de lograr a praza olímpica (clasifica o país, non a tripulación, aínda que se logran o billete terían pé e medio en Tokyo). Por iso Támara e a súa compañeira Paula Barceló recoñece que "non nos imos a ir sen tentalo", tal e como resaltaron na previa mundialista a través das súas redes sociais.

No nos vamos a ir sin intentarlo!



Será unha tarefa complicada, pois só se reparten 6 prazas para os Xogos, e por se a dificultade non fóra por si soa suficiente, Echegoyen e Barceló non chegan no seu mellor momento. Unha fractura ósea de Paula no quinto metatarsiano producida mentres adestraba en Nova Zelandia puxo en perigo a súa participación. A deportista balear tivo que viaxar de urxencia a España para ser operada, pero finalmente poderá estar no Mundial.

"Hai dúas semanas era inviable correr o mundial. Debemos ser realistas, non chegaremos como quixésemos, pero loitaremos cada manga para axudar ao equipo para conseguir a praza para España nos Xogos", sinalou a deportista balear en declaracións recollidas pola Real Federación Española de Vela.

Por diante, un total de 18 regatas programadas nas que se inclúe a definitiva Medal Race. A competición constará dunha serie clasificatoria entre o 3 e o 5 de decembro cun máximo de nove mangas, unha serie final entre o 6 e o 8 con ata oito regatas disputables e a Medal Race, á que só acceden as 10 primeiras tripulacións da clasificación xeral e que se celebrará o mesmo domingo día 8 de decembro. A emoción está servida.