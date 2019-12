Dominio sen froito do Pontevedra sobre o Langreo en Pasarón (0-0)

Partido de liga entre Pontevedra e Unión Popular de Langreo en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Unión Popular de Langreo en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Unión Popular de Langreo en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Unión Popular de Langreo en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Unión Popular de Langreo en Pasarón © Diego Torrado

Pouco fúbol, dominio abafador do Pontevedra, pero escasas ideas para dobregar a un Langreo que chegou a Pasarón co único obxectivo de manter a súa porta a cero e conseguiuno, aínda á conta de ofrecer un partido máis ben aburrido e con pouco ritmo.

A rañicas proposta asturiana, renunciando a todo o que non fose defender a súa parcela, non atopou resposta nun Pontevedra que non leu ben o que necesitaba o partido, empeñado en percutir polo centro e non buscar máis as bandas. A consecuencia foi que as escasas oportunidades locais chegaron en lanzamentos afastados, pero a súa capacidade de xerar o fútbol que a ocasión requiría non foi a adecuada.

Primeira parte plomiza, sen un dominador claro nin demasiadas oportunidades. O pouco que se viu púxoo o Pontevedra, pero duroulle escasamente dez minutos nos que os locais puxeron unha marcha máis e encerraron aos asturianos, que viron como o seu porteiro evitaba males maiores para os seus intereses.

Ata pasado o minuto 20 de xogo non se viu absolutamente nada. O Langreo, con excesivas precaucións, trataba de gardar a roupa sen expoñer o máis mínimo, ata o punto de non pisar a área defendida por Edu, convertido en expectador de luxo.

Superado ese instante, os de Pouso deron sinais de vida. Cunha maior intensidade na disputa de cada balón, recuperaban pronto e en posicións avanzadas. Así chegaron as tres únicas ocasións dignas de mención, a primeira nun disparo de Álvaro Bustos que saíu excesivamente cruzado e os dous restantes saíndo das botas de Álex González, con senllos remates moi ben dirixidos, pero que atoparon acertada resposta do meta Adrián Torre, ben colocado, para evitar que se inaugurase o marcador.

Pero cando parecía que os granates atoparan o camiño para facerse co mando, de novo volveu o fútbol plano, sen profundidade, no que a disputa mandaba sobre a calidade e as perdas de balón eran tan abundantes como as interrupcións por faltas tácticas, incrementadas pola rigorosidade arbitral, que levaban o partido ata o descanso entre o tedio e o aburrimento xeral. O Pontevedra fixera moi pouco, pero o Langreo aínda fixo menos e foise ao vestiario sen tentar sequera o disparo a porta.

Lonxe de mellorar a decoración no segundo tempo, as cousas seguiron igual, co Pontevedra dominando agora de forma tan absoluta no aspecto territorial, como ineficaz ante a firme e poboada defensa asturiana.

Cinco minutos prometedores deron paso a unha nova fase de aburrimento e carencia de ideas ou recursos. O Langreo, ao seu, cada vez máis encerrado, fiando a súa sorte a que os granates non tivesen a súa tarde, que non a estaban tendo.

Claro que esa aposta tiña riscos evidentes, como que as chegadas locais eran cada vez máis frecuentes e o balón roldaba constantemente a área visitante, pero non era o día dos dianteiros locais. De novo foi Álex González quen máis preto estivo do gol, cun lanzamento desde a frontal que rexeitou co xeonllo o meta Adrián Torre.

A única "aparición" ofensiva do Langreo veu dun despexe defectuoso de Jaouad que saíu preto do poste propio. Polo demais, os asturianos fóronse de Pasarón case sen "visitar" nin de lonxe ao porteiro granate, ao que unicamente nunha contra moi ao final chegaron a coñecer pero sen esixirlle.

Ao final, repartición de puntos, premio excesivo para un equipo que non quixo xogar (o Langreo), fronte a outro que non atopou a maneira de facelo (o Pontevedra).

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Jaouad, Álex González; Berrocal, Álex Fernández (Mejía, minuto 69); Pedro Vázquez (Rivera, minuto 74), Romay, Álvaro Bustos; e Javi Pazos (Adiguibe, minuto 59).

U. P. LANGREO (0): Adrián Torre; Cristian, Ramiro, Alain, Gayoso; Adrián Llano, Mateo; Jordi Marenyá (Jorge, minuto 84), Davo, Álvaro (Pedro Montero, minuto 73); e Marc Nierga (Lavsamba, minuto 58).

Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Madrid), auxiliado nas bandas por Mario Martín Consuegra e Álvaro Rodríguez Recio. Amoestou a Romay e ao adestrador, Carlos Pouso, no Pontevedra, e a Cristian e Jorge, no Langreo.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 2.000 espectadores.