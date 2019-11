Un erro de vulto de Pol Bueso no desconto cústalle a derrota ao Pontevedra en Santa Eulalia (1-0)

Chegou ao seu fin a xeira de vitorias, catro, coas que o Pontevedra Club de Fútbol plantouse en Santa Eulalia del Río, Eivissa, e fíxoo de maneira dolorosa, ao botar por terra no desconto un bo e sólido traballo do equipo regalando a vitoria á Peña Deportiva.

Do mesmo xeito que no seu primeiro encontro no banco, en Las Rozas, cunhas características en cando a terreo de xogo similar (céspede sintético aínda que moito máis gastado), Carlos Pouso apostou por dar altura e solidez á liña defensiva aliñando a Campillo e por Pol Bueso nos laterais, xunto a Churre e Jaouad xa asentados no eixo da zaga. Foi a única variación no once.

Con estas condicións esperaba o técnico un duelo de loita, con moito xogo directo e intenso na pelexa pola segunda xogada, e non se equivocou porque resultaba misión imposible dominar o esférico e combinar sobre un tapete que semellaba aos xa afastados de primeira xeración artificial polo incontrolable do bote do balón. Pero os granates puxeron o mono de traballo e tentaron adaptarse a iso.

O primeiro que ameazou con todo foi o cadro local, que aos dous minutos achegouse con perigo cun lanzamento afastado de Pepe Bernal que marchou rozando o traveseiro. Foi unha xogada illada, porque o xogo enseguida trasladouse á parcela central, onde se pelexaba por cada metro. Tivo que pasar máis dun cuarto de hora para ver un novo achegamento á área, de novo por parte da Peña Deportiva, cun tímido testarazo de Higor que foi fóra sen demasiado perigo.

Custáballe chegar ao área contraria ao Pontevedra, e cando tiña a ocasión de saír con perigo nun roubo de Romay en campo propio o colexiado sinalou unha rigorosa falta dando opción aos baleares a balón parado, especialidade na que á media hora avisou a Peña sen chegar a atopar portería. Non foi de feito ata o minuto 34 cando o Pontevedra pisou área por primeira vez con relativo perigo, nunha internada de Bustos que non acertou co centro cara á entrada de Adighibe. Foi na xogada posterior ao primeiro cambio do partido, entrando Santi Figueroa por Campillo por problemas musculares do defensor na zona isquitibial da súa perna esquerda.

Sen máis accións destacables chegouse ao tempo de descanso. Faltaban 45 minutos de batalla en busca xa non dun gol, senón dunha ocasión que se cotizaba a prezo de ouro. Ese momento chegou para os de Carlos Pouso no minuto 58. Parecía que todo seguía baixo a mesma dinámica ata que Bustos prolongou de cabeza un balón longo que caeu en boa posición a Romay para o seu disparo desde o punto de penalti. O centrocampista granate atopouse cunha gran resposta de Seral en portería, gardameta que tamén atallou o rexeite que fora a parar ás botas de Adighibe.

Dez minutos despois chegoulle a quenda aos locais, que chegaron con profundidade pola banda dereita poñendo un centro perigoso que toca Santi apurado e o propio lateral canteirán saca in extremis coa punteira tras un lanzamento en posición inmellorable cando case se cantaba o gol nas bancadas.

Pasaban os minutos e aproximábase o final sen excesivo sufrimento, nin sequera cando no 85 Sana N'Diaye era expulsado ao ver a súa segunda tarxeta amarela. É máis, Adighibe puido mesmo marcar nun remate de cabeza que non puido precisar ante a oposición da defensa e foise alto.

Así se chegou ao tempo de desconto, cando nunha acción sen aparente perigo no 92 Pol Bueso perde a posición ante o seu par e acaba cometendo un absurdo pero claro penalti por agarrón sobre o balear Fran. Edu Sousa estivo a piques de deter o lanzamento, chegando a desvialo, pero o disparo de Pepe Bernal acabou no fondo da rede facendo inútil todo o esforzo previo do equipo. Dolorosa derrota que ademais chega contra o equipo que marcaba cuarta praza que dá dereito a xogar o play-off de ascenso.

PEÑA DEPORTIVA (1): Seral, Cruz (Copete, min.94), Borja Navarro, De Val, Fran, Cristeto (Nacho, min.60), Fraile (David. min.95), Abel, Pepe Bernal, Jorge Mena, Higor.

PONTEVEDRA CF (0): Edu, Jaouad, Churre, Campillo (Santi Figueroa, min.33), Pol Bueso, N'Diaye, Álex González (Pedro Vázquez, min.64), Álex Fernández, Álvaro Bustos, Romay (Javi Pazos, min.79), Adighibe.

Árbitro: Carlos Alberto Carbonell Hernández, auxiliado nas bandas por Christian García Andreu e Rubén García Gallegos (Valencia). Amoestou a Pepe Bernal e De Val na Peña Deportiva e a Pol Bueso no Pontevedra. Expulsou a Sana N'Diaye eno Pontevedra por dobre cartón (52 y 85).

Gol: Pepe Bernal, de penalto (minuto 93).

Incidencias: Partido da xornada 14 de liga na Segunda División B disputado no Estadio Municipal de Santa Eulària des Riu.