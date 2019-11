Segunda vitoria consecutiva do Tenis de Mesa Monte Porreiro tras gañar o AD Vincios (1-4)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro logrou este venres a súa segunda vitoria consecutiva, e cuarta esta tempada, na súa visita ao AD Vincios.

O primeiro enfrontamento disputouno Nico Galvano fronte a Martín Pintos, nun axustado duelo no que se chegou ao segundo xogo cun empate a 1 pero que finalmente se resolveu cun 1-3 para o Monte Porreiro.

Co 0-1 a favor dos de Pontevedra, chegou a quenda de Horacio Cifuentes que repetiu o resultado do seu compañeiro e venceu ao seu rival, Dmytro Pysar, por 1-3. A continuación, Martín Bentancor saíu á pista para enfrontarse Andre Filipe, que levou o primeiro punto para o seu equipo poñendo o 1-2 no marcador global.

De novo chegaba a quenda de Nico Galvano, esta vez para medirse a Dmytro Pysar. Os dous primeiros xogos levoullos o xogador local, o segundo con dificultade (15-17), pero Galvano conseguiu reaccionar e logrou levantar o partido e levalo por 2-3. Co encontro xa decidido, Bentancor volveu á pista para sentenciar cun claro 3-0 fronte a Martín Pintos.

Con este resultado (1-4), o Tenis de Mesa Monte Porreiro colócase quinto na clasificación empatado a 8 puntos co Arteal TM.

Consulta a acta do partido entre o AD Vincios-Visit Pontevedra na seguinte ligazón.

Pola súa banda, o equipo feminino de Monte Porreiro recibiu no Príncipe Felipe ao Girbau Vic.

O encontro estivo igualado ata o cuarto set (2-2) con todo, a xogadora local, Noa Bernárdez, venceu con contundencia nos seguintes dous duelos aos seus rivais, as catalás Silvia Coll e Noa Muñoz, por 3-0.

Con este resultado (4-2), as de Monte Porreiro suman a súa cuarta vitoria esta tempada e colócanse en cuarta posición con 8 puntos.

Consulta a acta do partido Visit Pontevedra- Girbau Vic na seguinte ligazón.