Jhoan Steven Abadía, desde Pontevedra ao Mundial de Kickboxing

Desde Pontevedra ata o Campionato do Mundo de Kick Boxing.

Toda a tempada do Jhoan Steven Abadía, deportista dos 18 anos do ABP Sport pontevedrés, concéntrase no obxectivo que está a piques de afrontar, o Mundial da súa especialidade deportiva.

Abadía desprazarase ata a localidade turca de Antalya para participar nun campionato que se desenvolverá entre o sábado 23 de novembro e o día 1 de decembro.

Alí esperan na súa categoría, os -57 quilos na modalidade de kicklight, 18 participantes chegados de 17 países diferentes, sinalan desde o ABP.

Será a guinda a unha tempada na Jhoan Steven proclamouse tricampión galego e conseguiu a medalla de prata no Campionato de España, entre outros logros.