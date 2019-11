Nicolás Antorena e Ramón Fernández Cuesta, novas incorporacións do Froiz

O novo proxecto do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, na que será a súa 32 tempada dentro do pelotón nacional, segue tomando forma.

O equipo ciclista pontevedrés confirmou este luns dúas novas fichaxes para a campaña 2020, as de Nicolás Antorena e Ramón Fernández Cuesta.

Antorena é un corredor de nacionalidade arxentina residente na Coruña, que o último ano defendeu as cores do Diputación de León. Trátase dun ciclista "polivalente pero lixeiro para a montaña, terreo no que se atopa máis cómodo", explica o Froiz. Afrontará o seu primeiro curso na categoría elite.

Pola súa banda Ramón Fernández Cuesta provén da categoría xuvenil. Na súa última tempada, nas filas do MMR Academy, escola impulsada polo campión olímpico Samuel Sánchez. Asturiano coma el, Fernández Cuesta conta no seu palmarés con triunfos de etapa na Vuelta al Besaya e na Vuelta a Asturias.

Ambos os dpus únense a un proxecto ao que xa se sumaron Marcos Jurado e Cristian Mota, ciclistas procedentes do pelotón profesional portugués.