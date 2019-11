Pablo Dapena gaña en Cidade do Cabo a pesar dos problemas no traslado da súa bicicleta

Despois da aventura vivida esta semana co traslado da súa bicicleta e as súas maletas, que non chegaron ata 24 horas antes de competir, Pablo Dapena volveu a gañar. Esta vez en Cidade do Cabo, Sudáfrica, onde participou no Challenge Cape Town, última proba para puntuar no Ranking World Bonus, pero penúltima proba para el antes de que finalizar a tempada o 14 de decembro no Challenge Daytona.

Pablo partía como un dos favoritos na proba que comezou á primeira hora da mañá cos 1.900 metros de natación. Foi o primeiro en saír da auga e só, nun tempo de 24:09 e unha vantaxe de 1:10 sobre o grupo de 8 triatletas no que estaban o resto de favoritos, o australiano Steven McKenna, o británico Tim Don ou os surafricanos Matt Trautman e Bradley Weiss.

Chegou a proba ciclista. Dapena subía á súa bicicleta recentemente chegada de Buenos Aires e seguía na cabeza ata o quilómetro 8 onde foi alcanzado polo pelotón de favoritos co que formou un grupo de seis que se mantivo unido aumentando as diferenzas en máis de 3:20 minutos sobre o resto dos participantes ao paso pola T2.

Despois de deixar a bicicleta, o galego empezou a arrasar. No seu paso polo quilómetro 3, xa empezou a deixar atrás aos seus rivais con 20 segundos sobre Trautman e 49 sobre Buckingham. O único que lle seguía o ritmo era o australiano.

Ao paso polo quilómetro 7, Dapena xa era líder en solitario con 18 segundos sobre McKenna e 49 sobre Trautman e, a partir de aquí no paso polo quilómetro 10 xa aumentara a súa vantaxe a 37 segundos que se converteron en 1:04 ao paso polo quilómetro 17.

Finalmente, Pablo Dapena acabou a proba nun tempo de 3:46:48, seguido de Steven McKenna (3:48:14) e de Matt Trautman (3:49:44).