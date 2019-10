A quinta edición da Carreira Popular Activa Combarro, última cita do circuíto Poio Móvese

O atletismo afeccionado tomará Combarro o vindeiro sábado 26 de outubro coa quinta edición da Carreira Popular Activa Combarro.

A cita servirá para botar o peche do primeiro Circuíto de Carreiras Poio Móvese impulsado este ano pola administración local e que contou coa carreira Roteiro dos Muíños de Samieira (30 de marzo), a Nocturna Móvete por San Salvador (6 de abril), o XXXII Maratón de Fátima (11 de maio) e a Carreira pola Lingua de Raxó (17 de maio).

Nesta ocasión os atletas enfrontaranse a unha carreira de 4,5 quilómetros polas rúas do casco antigo de Combarro e o porto deportivo.

A saída darase ás 18:00 horas desde a Praza da Chousa, estando a meta instalada na Praza da Rualeira.

Antes, desde as 17:00 horas, terán lugar as probas de categorías inferiores para as idades prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete.