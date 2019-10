Unha caída no tramo ciclista deixa a Pablo Dapena sen podio no Challenge Peguera

Mallorca acolleu este sábado a sexta edición do tríatlon internacional de media distancia Challege Peguera. A competición, marcada polo gran nivel existente na categoría profesional, contou coa participación de 1200 triatletas entre os que se atopaba o pontevedrés Pablo Dapena que buscaba revalidar o título.

A proba comezou ás 9 da mañá cos 1.900 metros de natación onde o primeiro en saír da auga foi o alemán Jan Stratmann, seguido de Dapena a 3 segundos e polo británico Kieran Lindars e o italiano Mauro Pera a 12.

No segmento ciclista, o pontevedrés púxose na cabeza de carreira, pero unha caída fortuíta e co cambio estragado, provocou que durante os 64 quilómetros de carreira adiantáseno ata sete competidores, entre eles o belga Pieter Heëmeryck que se colocou lider en solitario con 3 minutos de vantaxe sobre o grupo que o seguía. Dapena atravesou o quilómetro 60 en octavo lugar e a 6 minutos do primeiro.

Ao paso pola T2, Heëmeryck seguía líder con 4 minutos de vantaxe sobre o suízo Robert Kallin e con 10 sobre o pontevedrés que chegaba no noveno posto.

No quilómetro 10 de carreira, o belga continuaba na cabeza ampliando a vantaxe a 6 minutos sobre o sueco Ruedi Wild e o austriaco Thomas Steger mentres, Pablo Dapena subía ao quinto posto pasando a 9:30.

No paso polo punto de control 16, Heëmeryck aumentaba a diferenza pasando a 6:30 de vantaxe sobre Wild e Steger mentres que Dapena xa era cuarto.

Finalmente, o pontevedrés acabou en cuarto posto, e os tamén españois Víctor do Corral e Joan Nadal, chegaron sexto e noveno respectivamente.