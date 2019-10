O derbi entre Mareantes e Pontevedra RC regresa despois de tres tempadas

A liga galega de rugby xa está en marcha. Despois da disputa da primeira xornada, chega un dos eventos máis esperados na cidade: o derbi pontevedrés entre Mareantes e Pontevedra Rugby Club ( PRC), que se reedita despois de tres tempadas sen verse as caras en partido oficial.

Ambos os conxuntos chegan con sensacións opostas a este partido tan especial. Mareantes, que exercerá como conxunto anfitrión, sufriu unha dura derrota na súa visita a Lalín. Mentres que o PRC venceu con autoridade ao Fendetestas.

O duelo comezará ás 16 horas no campo de Monte Porreiro, pero antes está programada unha longa xornada na que o rugby será protagonista. Pola mañá terán lugar os partidos dos equipos sub 14 e sub 18 do PRC, que se medirán a Vos Ingleses de Vilagarcía e ao Universidade de Vigo, respectivamente.