Amancio Martínez, do Team Thunder, ao campionato de España de categoría xuvenil

Amancio Martínez, campión galego de boxeo do Team Thunder en categoría xuvenil © Team Thunder

O Team Thunder, equipo marinense de boxeo, segue superando obxectivos. Ademais dos éxitos a nivel nacional do seu fundador e principal boxeador, Aarón González; o púxil Amancio Martínez acaba de dar un novo paso adiante na súa incipiente carreira ao conseguir o seu primeiro campionato galego en categoría xuvenil.

A pesar da súa mocidade, Martínez é un dos deportistas máis veteranos da escuadra marinense. Na cita autonómica, o marinense meteuse na final ao derrotar por KO técnico no terceiro asalto das semifinais ao seu rival. Foi a primeira vitoria oficial para o boxeador do Team Thunder. Na final esperaba Miguel Martínez, da Vella Escola de Vigo, que na rolda previa había mostrado o seu potencial ao eliminar a un medallista nacional.

A estratexia do club marinense centrouse en dominar o centro do cuadrilatero asalto a asalto. Amancio empezou o combate freando ao seu rival con golpes a diferentes alturas e levándoo ás cordas. No segundo asalto, o castigo foi maior e con bos golpes rectos, produciu unha hemorraxia nasal ao seu rival. O terceiro asalto era decisivo, pois anteriores combates, Amancio afacía baixar o seu rendemento. Non foi así e o marinense seguiu dominando a contenda ata facerse co ansiado triunfo.

A vitoria abre as portas de Amancio Martínez do campionato de España de categorías inferiores que se celebrará en Murcia entre o 3 e o 8 de decembro. É a última tempada na que o púxil do Team Thunder competirá en categorías basee e no club teñen depositada nel toda a confianza.

No campionato galego tivo lugar tamén unha sesión de boxeo entre o grupo de escolares do Team Thunder con mozos aprendices chegados de Asturias e outros puntos de Galicia. Ademais, houbo unha exhibición entre profesionais na que participou o propio Aarón González.