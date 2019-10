O Arosa vence ao Arzúa e roza os postos de play-off (2-1)

O campo da Lomba acolleu este domingo o encontro de Terceira División no que se enfrontaban o Arosa fronte ao CSD Arzúa, ambos os empatados a puntos.

O árbitro pitou o inicio do encontro e tanto o Arosa como o Arzúa lanzáronse ao ataque. A pesar de que as oportunidades sucedían para ambos os equipos, foi o equipo local o que tivo o dominio do balón durante os primeiros 15 minutos. Desta maneira, o primeiro gol do Arosa non tardou en chegar. Foi no minuto 25 grazas a unha boa xogada de Jorge Sáez pola esquerda que habilitou a Rober para que puidese inaugurar o marcador. A partir deste intre, o equipo de Rafa Sáez seguiu dominando o encontro con boas xogadas de combinación.

Pouco antes de irse ao descanso, os de Vilagarcía gozaron de dúas ocasións. A primeira foi un disparo afastado de Peter que se foi por encima da portería rival, e a segunda, un tiro de Manu desde o bordo da área que finalmente atrapou o gardameta.

Co marcador en contra, o comezo da segunda parte fixo que o Arzúa envorcásese en ataque en busca do gol, mentres que o Arosa tentaba manter a portería a cero. A primeira ocasión clara dos visitantes foi aos dous minutos de xogo do segundo tempo cun cabezazo que Iker mandou á rede pero que o árbitro anulou por fóra de xogo. Foi de novo Iker o que tivo o empate nas súas botas no minuto 53 pero o remate cruzado foise por fóra da portería defendida por Manu Táboas.

Pero cando mellor estaba o equipo visitante, chegou o gol do Arosa. Julio Rey roubou o balón en banda esquerda e enseguida cedeuno a Jorge Sáez que recortou ao defensa e desde dentro da área logrou bater ao gardameta no minuto 71.

Co 2-0 en contra, o Arzúa non baixou os brazos, e a falta de 15 minutos para que o árbitro pitase o final do encontro, Iker conseguiu recortar distancias cun gol de penalti para poñer o 2-1 final no luminoso.

Con esta vitoria, o Arosa colócase quinto rozando os postos de play- off.

Consulta a acta do partido Arosa-Arzúa na seguinte ligazón.