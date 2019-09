O Supermercados Froiz puxo esta fin de semana o broche final á tempada 2019 finalizando terceiro na Clasificación Nacional Elite con 2380 puntos, detrás de Caja Rural (primeiro con 3023 puntos) e o Kuota Construcciones (segundo con 2503).

Entre os resultados conseguidos este ano, destacan a medalla de prata no Campionato de España de roteiro elite con Jesús Arozamenta; os campionatos galegos de roteiro e crono con medallas de ouro e prata; as vitorias en voltas como Salamanca, ou as metas volantes en Palencia. A elas súmanse a Volta ao Futuro, Cantabria, León, Galicia e o top 10 en diferentes probas da Copa de España.

Todo iso tradúcese nunha tempada notable para a escuadra alimenticia na que o director, Evaristo Portela, quixo apostar por un equipo novo e formar aos sub 23 para que aos poucos poidan dar o salto a profesionais.