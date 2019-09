Aarón González convence no seu salto ao peso medio

O boxeador marinense Aarón González regresa de Barcelona, despois de competir no V Torneo Internacional da Amizade, cunha vitoria e unha derrota en categoría de peso medio. O púxil do Team Thunder mostrouse moi satisfeito co traballo realizado e xa prepara "con grandes sensacións" o seu próximo reto: o Golden Gloves do Porto do 12 de outubro.

Na cidade condal, González mediuse nun primeiro combate ao campión de Irlanda, Gerard French. Despois de caer nos dous disputados e igualados asaltos, o galego completou unha extraordinaria terceira rolda, pero finalmente non conseguiu voltear o combate. Ao día seguinte, mediuse ao campión do peso medio catalán, Erik Carbonell.

Desde o primeiro momento, Aarón foi a por o combate, puxo ao seu rival contra as cordas e antes de finalizar o primeiro asalto, o árbitro detivo a contenda para atender ao púxil catalán. Cun corte feo na cella, o xuíz decretou KO técnico a favor do marinense ao entender que a lesión fora por un golpe certeiro de González.