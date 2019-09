O título de campión galego de rally de montaña xa leva o nome de Alexis Vieitez

Vixésima edición da Subida á Escusa de Poio © Cristina Saiz Vixésima edición da Subida á Escusa de Poio © Cristina Saiz

A vixésima edición da Subida á Escusa chegou, este domingo, ao seu fin. Despois das dúas vitorias de Alexis Vieitez nas dúas probas da xornada anterior, o corredor pontevedrés volveu facer o seu na final, terminando como máximo campión do Gallego de Rally de Montaña disputado en Poio.

A diferenza do sábado, ás 9:30 horas xa ruxían os motores dos máis de 90 vehículos que tomaron parte na tradicional cita. No referente ao percorrido, este foi o mesmo que na xornada anterior: ao longo das estradas de Poio e Sartal. Pasado o mediodía xa concluíran as carreiras, que, unha vez máis, dominou Vieitez, pertencente á escuadra anfitrioa, Buxa Motor.

Pablo Rey, do Martínez Racing, conseguiu o segundo posto, terminando coa prata en tres das catro mangas da competición. Seguiulle Martín Villar, do Outeda Racing.

Do mesmo xeito que o día anterior, máis de 80 persoa encargáronse de manter a seguridade de todos os presentes, tanto competidores como asistentes. Finalmente, a xornada concluíu sen ningún problema e todos puideron gozar, un ano máis, do automobilismo galego.

Consulta os resultados da vixésima Subida á Escusa.