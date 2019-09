O Pontevedra B suma os seus tres primeiros puntos en Preferente á conta do Mondariz (2-1)

Terceiro partido de liga do Pontevedra B ante o Mondariz © Diego Torrado

O Pontevedra B enfrontouse este domingo ao seu terceiro partido en Preferente tras o seu regreso á categoría. Tocoulle recibir no campo da Xunqueira I ao Mondariz, conseguindo os granates a súa primeira vitoria da tempada.

O choque comezou de cara para os locais, que a escasos cinco minutos do inicio do mesmo xa contaban cun tanto de vantaxe. Foi Hugo Jiménez o encargado de establecer o 1-0 nos primeiros compases. Con todo, isto serviu de aviso aos homes de Adri Rubio, que lograron reaccionar e, pouco despois, o empate no marcador de man de David Vicente (26'). Antes do descanso decidiríase todo, e é que un penalti de, de novo, Hugo Jiménez volvería poñer aos pontevedreses por diante (2-1).

Coa continuación, o equilibrio entre os dous bandos propiciaría que ningún dos dous lograse, a pesar de varios intentos arriba, modificar o 2-1 do primeiro tempo. De modo que os locais sumaron o seu primeiro triunfo do ano e, con el, os tres correspondentes puntos.

Consulta a acta do Pontevedra B-Mondariz.

O Céltiga suma a súa terceira xornada consecutiva puntuando (un empate e dúas vitorias). Nesta ocasión, tres puntos ante o Xuvenil de Ponteareas no Salvador Otero. Os de Lino Estévez, pola súa banda, encaixan a súa segunda derrota consecutiva.

Despois dunha primeira parte sen goles, os visitantes foron os primeiros en adiantarse no marcador. Foi Diego Lorenzo, no 57', quen marcaría o gol do 0-1. Tardaron un pouco en reaccionar os locais, aínda que, cando o fixeron, conseguiron meterse o partido no peto, grazas, con todo, a Grego, que anotou dous tantos case consecutivos (no 73' e no 75'), que daban a vitoria aos de casa (2-1).

Consulta a acta do Céltiga-Juvenil Ponteareas.

E o mesmo resultado fixeron o Ribadumia e o Atios este domingo na Senra. Ambos os equipos saen beneficiados da repartición de puntos, ao sumar os dous tres xornadas consecutivas sen perder.

Tras unha primeira parte sen goles, os primeiros en anotar foron os visitantes por medio de Samu Alonso. Este primeiro gol chegou pouco despois da continuación e, case seguido, o tanto do empate. De penalti, foi Hugo Soto o responsable de tiralo e facer o 1-1, que ningún dos dous conseguiu inflar durante os minutos restantes.

Consulta a acta do Ribadumia-Atios.

O recentemente ascendido Portonovo encaixou este domingo a súa segunda derrota consecutiva no seu terceiro partido en Preferente. Tocoulle moverse ata Ourense para medirse ao Polígono San Ciprián no campo Antonio González Blanco.

Non foi o mellor día para os visitantes, que xa se foron ao descanso por detrás no marcador. Tardou algo máis de media hora en adiantarse o conxunto local, pero, de man de Borja Rodríguez, terminou facéndoo no 37'. A partir dese momento, tanto os minutos restantes do primeiro tempo, como durante o segundo, a igualdade reinou no campo. Os anfitrións non foron quen de aumentar a súa renda e os pontevedreses non lograron, polo menos, a repartición de puntos.

Consulta a acta do Polígono San Ciprián-Portonovo.

O Villalonga conseguiu, coa vitoria deste domingo ante o recentemente ascendido Gran Peña en Barreiro, colocarse cuarto na táboa de Preferente. Os vigueses, pola súa banda, encaixan, con esta, a súa segunda derrota da tempada.

Pese ao resultado, o partido comezou de cara para os locais, que, algo máis de media hora despois do inicio, conseguían adiantarse no marcador. Foi Iván Serra o encargado de establecer o 1-0. Gol ao que, con todo, seguiu o empate. Cun efectivo tiro a porta de Javi Vila, os de Ricardo Fernández lograban as táboas antes do descanso (1-1).

Coa continuación, permaneceu o equilibrio no campo e non sería ata case o final do choque que Diego Álvarez conseguiría o gol da vitoria para os pontevedreses (1-2).

Consulta a acta do Gran Peña-Villalonga.

Empate a uns, este domingo, entre o Xuventú Sanxenxo e o Beluso en Baltar de Arriba. Repartición de puntos que consegue que os visitantes somen o primeiro desta tempada e que, pola contra, favorece aos locais e colócaos quintos de grupo.

Dous goles de penalti que son reflexo dos 90 minutos dun partido no que reinou a igualdade. O primeiro deles mandaba aos de Óscar García por diante no marcador. O segundo, nada máis poñerse en marcha o tempo despois do paso polos vestiarios, establecía definitivamente as táboas.

Consulta a acta do Xuventú Sanxenxo-Beluso.

O Juventud Cambados encaixou este domingo a súa primeira derrota da tempada na Lomba. O Cultural Areas goleou aos de Charlín, que só puideron meterlles dous tantos fronte aos cinco locais, sumando, así, a súa segunda vitoria e colocándose como líder de grupo.

Pese ao resultado final, o choque foise ao descanso co marcador en táboas. Dous goles, por parte dos de Cambados (o primeiro de Perfe no 8' e outro de Jorge Miser no 25') e outros tantos do Cultural Areas deparaban un partido interesante para o segundo bloque.

Todo cambiou coa continuación. A efectividade do cadro anfitrión na procura da portería (5-2), sumada aos erros dos do Salnés atrás, conseguiu que os primeiros sumasen outros tres puntos no seu casilleiro e de forma merecida.

Consulta a acta do Cultural Areas-Juventud Cambados.