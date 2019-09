Gómez Noya e Pablo Dapena, a pola gloria no mundial de Ironman de Niza

Pablo Dapena e Javi Gómez Noya no Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia © Xan Xiadas

A tempada de tríatlon toca ao seu fin. As series mundiais baixaron o pano a pasada fin de semana en Lausane e este domingo fará o propio o circuíto Ironman 70.3 coa disputa do mundial en Niza coa presenza dos mellores triatletas do mundo, entre eles Javier Gómez Noya e Pablo Dapena.

Ambos os deportistas levan xa varios días concentrados na cidade da costa francesa preparando a penúltima gran cita da tempada, a última chegará en outubro, en casa, coa disputa do Prol Tour. A hora da verdade chegará o domingo ás 7.00 horas, momento no que se dará o pistoletazo de saída e os triatletas lanzaranse á auga para nadar 1,9 quilómetros. Tras a primeira transición, o pelotón subirase á bicicleta para completar un circuíto de 90 quilómetros e, finalmente, unha carreira a pé de 21,1 quilómetros.

Entre os favoritos para facerse coa vitoria está o pentacampeón do mundo de distancia olímpica, Javier Gómez Noya. Pero os seus rivais non llo poñerán nada fácil. O escarpado perfil do circuíto do tramo ciclista non é o que máis favorece ao atleta afincado en Pontevedra, que terá que dar o mellor de se para evitar que outros especialistas como Alistair Brownlee ou Patrick Lange abran grandes diferenzas.

Pablo Dapena, pola súa banda, prefire evitar a presión de loitar por unha medalla, pero ten como obxectivo terminar a carreira entre os dez mellores.

A carreira pode seguirse en directo desde a páxina web oficial de Ironman