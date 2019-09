Xa está todo listo para a sexta BTT Troita de Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas xa ten todo preparado para a BTT Troita deste ano, unha cita que chega á súa sexta edición. Nesta ocasión, rompendo coa tradición de celebrala no mes de setembro, a competición será o próximo día 13 de outubro cando os deportistas acudan a "unha das probas referencia no panorama galego do ciclismo de montaña", sinala Andrés Díaz, alcalde caldelense.

A pesar de que a participación está limitada a un máximo de 600 persoas, os responsables municipais e a dirección técnica da proba esperan, case con total certeza, ao redor de 300 inscricións na mesma.

O punto de partida, como en anos anteriores, será a Alameda de Ponte Caldelas, así como a liña de meta. O traxecto inclúe os pasos polos montes de Cuñas, Paradela, Parada, O Verdugo, Cristo Rei, Baltar, Chan do Casal e o camiño de retorno pola zona do mencionado río.

Como novidade, nesta edición, a cita contará con dúas opcións de roteiro: a máis longa de 48 quilómetros e unha algo máis curta e accesible de 39. Serán os participantes os que decidan cal realizar e farano durante a proba, xa que á súa chegada a Cruz do Brasil un grupo de voluntarios indicaranlles que camiño seguir nos dous casos. Os que se decanten pola curta seguirán o itinerario marcado, con todo, os que o fagan pola máis extensa percorrerán nove quilómetros por monte para, despois continuar co indicado. Desde a organización, aseguran que a segunda é "moito máis divertida".

O Goberno Local aposta pola celebración desta proba que xa ten un posto fixo no calendario deportivo anual do Concello de Ponte Caldelas.