Malleira física e relaxación no balneario para o Teucro en Cuntis

O Teucro continúa coa súa posta a punto para a tempada que está a piques de comezar. O plantel azul pasou esta xornada de xoves en Cuntis, onde comezaron cunha intensa sesión de preparación física para logo terminar con relaxación no balneario e unha comida de grupo.

No campo de fútbol de As Canteiras, o preparador físico teucrista, Toño Puga, someteu aos xogadores a unha intensa carga de traballo que a calor acentuou aínda máis. Aínda que os azuis sufriron pola dureza dos exercicios, tamén houbo momentos máis distendidos con xogos en grupo aínda que tamén esixentes desde no físico.

Ao finalizar a sesión, na que recibiron a visita do alcalde de Cuntis, Manuel Campos, os teucristas desprazáronse ao balneario para continuar coa sesión de traballo. Aínda que xa moito máis relaxada. Na piscina, os xogadores aproveitaron fórzaa da auga para masajear os seus músculos e aliviar a carga soportada durante as últimas semanas de adestramento.

O día terminou cunha comida de grupo na vila termal. O próximo enfrontamento do Teucro chegará o sábado en Carballo contra o Xiria, despois de que o Lavadores pedise a suspensión do amigable que tiñan previsto. Os cuartos de final de Copa Galicia xogaranse o sábado na cancha do Lalín, aínda que o horario está aínda sen determinar.