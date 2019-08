Pontevedra estreará o novo Centro Municipal de Deportes o 1 de outubro

O novo Centro Deportivo Municipal de Campolongo será unha realidade o 1 de outubro. Os concelleiros Tino Fernández e Iván Pontes visitaron as obras este mércores acompañados polo director do complexo e puideron comprobar que os traballos continúan a bo ritmo e cumprindo os prazos.

Os edís percorreron as tres salas da infraestrutura e o director explicoulles que áreas haberá en cada unha das estancias. A planta baixa estará orientada ás familias e contará con ludoteca, aula infantil, vestiarios con acceso á piscina e unha sala de fitness de grandes dimensións.

O soto dedicarase á área da saúde, onde estarán as dúas cabinas dos fisioterapeutas, dietista e asesores deportivos. Así mesmo, haberá un espazo para adestramentos individualizados, unha sala de 50 metros cadrados para grupos terapéuticos e tres salgas de 100 metros cadrados para sesións formativas, ioga e pilates.

O primeiro piso contará cunha sala de spinning de 115 metros cadrados con 40 bicicletas estáticas e outra de 310 metros cadrados para actividades coreográficas con capacidade para medio centenar de deportes.

"Esta distribución permitirá arranxar un dos grandes problemas que tiña o antigo ximnasio, que era o ruído", destacou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández. Ademais, cada sala dispoñerá do seu propio sistema de climatización, algo que non ocorría na vella instalación.

O director do centro deportivo explicou que os clientes poderán reservar praza para participar nas diferentes actividades a través dunha aplicación. "O usuario chegará cunha pulseira e poderá activar esa praza que reservou na entrada da respectiva sala".

A transformación do vello ximnasio de Campolongo supón un enorme incremento de espazo útil. A superficie do antigo era de 3.750 metros cadrados, mentres que o novo alcanzará os 5.200 metros cadrados. O custo do proxecto ascende a 5,5 millóns de euros, dos que un millón dedícanse á adquisición de equipamentos deportivos.