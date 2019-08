Sotavento prepara o XXI campionato de pesca submarina

Sotavento organiza as segundas xornadas de actividades subacuáticas © PontevedraViva

O Club Subacuático Sotavento inicia este venres un ciclo de promoción da pesca submarina con tres eventos de especial interese: unha exposición fotográfica, unha proxección de vídeos sobre o fondo mariño e o tradicional campionato de pesca Virxe Peregrina.

A mostra fotográfica, consistente nunha colección de imaxes tomadas no leito mariño da ría, poderá visitarse na Casa da Luz da Praza dá Verdura desde este venres ata final de mes no horario de apertura da oficina de turismo. As xornadas concluirán o 4 de setembro cunha proxección de vídeos do videógrafo galego e campión do mundo no 2010, Jorge Candán, no Teatro Principal.

Pero o acontecemento estrela do programa é o campionato Virxe Peregrina que se celebrará o 25 de agosto na praia da Barrosa, en San Vicente. Trátase da vixésimo primeira edición dun torneo que cada ano incrementa o número de participantes. "É un campionato de pesca submarina individual aberto a calquera federado nacional, virá xente doutras comunidades. Cada ano sobe o numero de participantes, roldamos os sesenta", explica o secretario do club, Héctor Costa.

Nas augas do Grove, os pescadores capturarán principalmente especies como pinto, maragota, sargo ou robalizas. A pesada para elixir o gañador da proba realizarase pola tarde na praza dá Verdura. O prezo de inscrición é de 5 euros e os interesados xa poden formalizar a súa alta poñéndose en contacto co club Sotavento.

Unha das novidades deste ano é a inclusión dun torneo de fotografía subacuática en amnea pensada para o público familiar. "Para ir metendo aos pequenos e que vaian coñecendo o fondo mariño e a respectalo", argumenta o secretario. O evento organizarase ao mesmo tempo que o campionato de pesca nunha zona restrinxida e balizada para garantir a seguridade.

O concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, valorou positivamente esta iniciativa que contribuirá a "implicar aos rapaces na pesca submarina e tamén na defensa do medio ambiente", concluíu.