Bea Gómez volve brillar na piscina

María Vilas e Bea Gómez logran dúas pratas e un bronce no Campionato de España Absoluto de verán de Terrassa © CN Galaico Bea Gómez logra unha prata e un bronce no Campionato de España Absoluto de verán de Terrassa © CN Galaico

Un ano despois de subirse ao podio nun campionato de España e co regreso ao equipo que a viu crecer polo medio, a nadadora pontevedresa, Bea Gómez, volve catar o sabor das medallas. A deportista do CN Galaico fíxose esta semana con dous metais no Campionato de España Absoluto de verán celebrado en Terrassa.

A exnadadora do CN Sabadell conseguiu a medalla de prata nos 400 estilos e a de bronce en 200 estilos. Na primeira das probas, Gómez colocouse en segunda posición desde o inicio da carreira pero non tivo opción de dar caza a Catalina Corro, do CN Sabadell, que gañou a proba con tres segundos de vantaxe. Tampouco correu perigo a prata, pois a súa perseguidora chegou a meta case tres segundos despois.

O desenvolvemento dos 200 estilos foi similar. Desde o comezo, Bea Gómez agarrou a terceira posición da proba e xa non a soltaría ata o final. Por diante, Catalina Corro foi inalcanzable. Non tanto África Zamorano, do CN Sant Andreu, que avantaxou só no medio segundo á nadadora do CN Galaico.

Con esta actuación, Bea Gómez parece deixar atrás os problemas de hemicrania que lle impiden adestrar con normalidade e preparar probas de maior duración. Agora volve gozar do deporte no que destacou desde moi novo e no que só os problemas de saúde impedíronlle triunfar a nivel internacional con maior regularidade.

Outra destacada actuación foi a de María Vilas, a nadadora olímpica tamén nas filas do Galaico e despois de superar problemas persoais que a apartaron da piscina, conseguiu unha medalla de prata nos 1.500 libres. Os bos resultados de ambas as nadadoras valéronlle ao CN Galaico para terminar o campionato no oitavo posto da clasificación por clubs.