Sanxenxo coroará o domingo ao campión galego da clase ORC

Presentación do vixésimo trofeo Carlos I Silgar de vela de la clase ORC © Juan Caballero

O campionato galego de cruceiros ORC decídese nas augas da costa de Sanxenxo coa disputa durante os días 9, 10 e 11 de agosto do vixésimo trofeo Carlos I Silgar.

Divididos en cinco categorías en función da eslora da nave e a súa capacidade velística, chegarán ao porto sanxenxino veleiros procedentes de todos os recunchos de Galicia. Durante as tres xornadas de navegación, a organización da regata que coordina o RCN Sanxenxo decidirá, en función das condicións do mar e a intensidade do vento, cal dos 16 percorridos deseñados complétanse. O obxectivo é que os buques suquen as augas da ría e a contorna da illa de Ons e Onza nunha combinación de mangas técnicas en alta mar e outras menos esixentes no litoral.

O vencedor absoluto ORC 1, 2, 3 e 4 de 2018 foi o Solventis, de Alberto Mouro, do Monte Real Club de Iates de Baiona, outorgándose o título na categoría Open ao Oliver II, de José María Tilve, do Real Club de Mar de Aguete.