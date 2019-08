O Concello arranxará os problemas de drenaxe se o Pontevedra ascende

Lupe Murillo e Tino Fernández © Mónica Patxot Lupe Murillo e Tino Fernández © Mónica Patxot Estado do Estadio Municipal de Pasarón este venres 12 de febreiro © PontevedraViva

A localización da futura cidade deportiva e o arranxo dos defectos de Pasarón foron os temas que trataron este venres a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, no primeiro encontro entre ambos os mandatarios despois da toma de posesión do novo goberno municipal. "Só foi unha primeira toma de contacto para falar de varios temas e tamén do futuro a curto e longo prazo", puntualizou Fernández tras o encontro. Con todo, da reunión saíu o compromiso de poñer solución aos problemas de drenaxe do estadio en canto o equipo ascenda a Segunda.

Hai unhas semanas, Murillo anunciara que o club estaba a ter contactos co departamento de Costas para estudar as posibilidades de construír en terreos da Xunqueira de Alba a cidade deportiva do Pontevedra. Agora chegou o momento de presentar o proxecto ao edil responsable da área de Deportes. "É unha idea interesante sempre que cumpra coa normativa ambiental e urbanística", dixo Tino Fernández anticipando unha das trabas coas que se atopará a tramitación do plan.

O concelleiro emprazou á presidenta a unha futura reunión con técnicos do Concello e do propio club para estudar os documentos e comezar a solicitar os infórmes pertinentes para comprobar a viabilidade da obra. De todos os xeitos, confirman ambos os dirixentes que, aínda que será un longo camiño, por agora é a única alternativa para a cidade deportiva unha vez descartada a opción de alternar os campos de Lérez e Cerponzóns. "Temos unha sintonía total co Concello", afirmou Murillo despois de obter o visto e prace á súa idea de complexo deportivo por parte do Concello.

"O Pontevedra necesitará unhas instalacións propias", admite Fernández. Mentres tanto, pactaron unha alternativa para acabar coa masificación dos campos da Xunqueira. Os equipos da base do Pontevedra adestrarán nos campos municipais que están a piques de ser recibidos como o de Santa María de Xeve e Campañó.

A situación de Pasarón foi outro dos puntos importantes da reunión. O estadio presenta problemas de humidades, de seguridade nas escaleiras de acceso ás bancadas, nas cubertas, na iluminación e, sobre todo, no céspede. A titularidade desta infraestrutura pertence ao Concello, pero é o Pontevedra o que asume os gastos de mantemento, polo que o club esixe aos donos o arranxo destes defectos. Unha petición que o goberno local comprometeuse a estudar e a resolver no menor tempo posible.

O mal estado do terreo de xogo durante o inverno é un dos principais problemas do estadio. Ao finalizar a tempada, operarios do club levantaron o céspede e botaron abono, pero temen que cando cheguen as choivas "volva ser un patatal", declarou Murillo. Coa tempada a piques de comezar é inviable liquidar agora os problemas de drenaxe do céspede, pero Tino Fernández comprometeuse a revisalo ao finalizar a campaña e a aplicar unha solución definitiva en canto o Pontevedra logre o ascenso a Segunda.