Unha mala segunda metade condea ao Pontevedra á derrota diante do Castilla

O Real Madrid Castilla gaña o trofeo Manolo Martín ao Pontevedra en Baltar © Banco Farmacéutico de Galicia

O estadio de Baltar, en Portonovo, encheuse ata a bandeira para gozar do trofeo benéfico Manolo Martín que mediu ao Pontevedra e ao Real Madrid e supuxo un interesante aperitivo do que será, en liga, un duelo directo entre candidatos ao play- off. A primeira parte deste partido, cuxa recadación irá parar ao Banco Farmacéutico de Galicia, foi para o Pontevedra, que tivo opcións para anotar máis dun tanto. En cambio, a segunda dominouna por completo o filial do Real Madrid, que liquidou o partido no primeiro cuarto de hora con dous goles.

O Real Madrid Castela saltou ao campo de Baltar coa intención de dominar o partido. E así o fixo nos primeiros compases do xogo. O balón era dos de Raúl González que o movían dun lado ao outro no campo do Pontevedra, pero non atopaban fendas na muralla granate para chegar ata a portería de Edu.

Si que as atopou, en cambio, o equipo de Luismi. Moi seguros en defensa e ante a falta de capacidade creativa nun centro do campo no que formaban Sa e Berrocal, o Pontevedra buscou os envíos en longo ás costas da defensa. Así chegou a primeira ocasión de gol. Edu sacou en longo, Adibe peiteou e *Álex González gañoulle as costas á defensa pero cruzou demasiado o balón e saíu rozando o poste.

Logo tentouno Bustos, que máis tarde tivo que ser substituído por un problema muscular, cun malintencionado lanzamento afastado que Belman atallou sen problemas. Pero a xogada máis clara e rara do partido chegou á media hora. De novo Adibe gañou un forcejeo aos centrais brancos, conduciu ata dentro da área e cando ía disparar, o defensor merengue meteu a punta do pé e quitoulle o balón, que acabou en mans de Belman. Puido ser penalti, pero o árbitro interpretou cesión. Á altura do punto de penalti e uns metros escorada a dereita do ataque granate, disparou Bustos pero o coiro acabou estrelándose na zaga merengue que se lanzou en tromba a taponar o tiro.

Seguiu dominando o Pontevedra. O control do Castela habíase esfumado hai tempo, e os de Luismi alternaban momentos de posesión e presión alta con outros de espera no seu propio campo para saír á contra. Álex González na banda esquerda foi o máis activo, pero non estivo do todo acertado nos caneos nin nos centros.

Todo cambiou na segunda parte. Luismi moveu o banco e o equipo resentiuse. O Castela recuperou o balón desde o primeiro minuto e coa mobilidade dos seus xogadores imprimiu un maior ritmo ao encontro. Catro minutos tardou en romper a igualada, pero puido facelo antes de non ser polo paradón de Edu ao remate picado na área pequena de Baeza que acertou a despexar co pé.

Á segunda non perdoaron os brancos. Jordi culminou cun disparo raso desde a interior da área unha bonita xogada colectiva do Real Madrid. Sen tempo para reaccionar, Mario Gila cabeceou ao fondo da rede unha falta botada ao corazón da área.

Transcorrida unha hora de xogo, ambos os adestradores seguiron facendo trocos e o partido entrou nunha fase de imprecisións e pouco ritmo. Puido meterse o Pontevedra no partido cunha condución de Rivera que terminou nun lanzamento desde fóra da área que Belman rexeitou pero deixou morto na área pequena. Cazou Samu a bóla e cando xa celebraba o gol apareceu De la Fuente para despexalo sobre a liña de cal.

Seguiuno tentando o Pontevedra pero non dispuxo de máis xogadas claras para reducir diferenzas, o Castela, que tamén buscou o terceiro á contra, leva o trofeo Manolo Martín e deixa claro, polo visto no segundo tempo, que será un dos rivais máis duros da categoría.

FICHA TÉCNICA

Pontevedra (0): Edu Sousa: Nacho, Campillo, Churre, Naveira; Berrocal, Sana, Bustos, Romay, Álex Gonzalez; Adibe. También jugaron Brian, Santi, Álex Fernández, Mouriño, Rivera, Guisande, David Veiga, Garrido, López, Samu y Ángel

Real Madrid Castilla (2): Belman; Guillme, Chechu, Mario Gila, Pablo; Bravo, Dotor, Baeza, Fidalgo, Pedro; Jordi. También jugaron Pablo, López, De la Fuente, Javi Hernández y Marvin.

Goles: 0-1, min. 49. Jordi. 0-2, min. 57, Mario Gila.

Árbitros: Gómez Lameiro (Colexio galego) amonestou a Nacho López e Álex Fernández por parte do Pontevedra.

Incidencias. Trofeo Manolo Martín disputado no estadio de Baltar en beneficio do Banco Farmacéutico de Galicia.