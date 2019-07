Un triatleta portugués que foi prata no ITU Multisport de Pontevedra dá positivo por dopaxe

Un caso de dopaxe salpicou o ITU Multisport de Pontevedra, os mundiais de tríatlon que supuxeron o maior evento deportivo da historia da cidade e que deixaron unha gran sensación entre deportistas e afeccionados.

Segundo confirmou a Federación Internacional de Tríatlon (ITU), un deportista portugués que competiu nos grupos de idade do mundial de tríatlon de longa distancia, Nuno José Pereira e Silva, foi suspendido por violar as normas antidopaxe.

O deportista luso conseguiu en Pontevedra a medalla de prata no seu grupo de idade (40-44 anos), ademais de competir na proba de tríatlon cros cun sétimo posto. Agora foi desposuído desa medalla ao ser descualificado, e deberá cumprir unha sanción de dous anos sen poder competir.

En concreto, sinala a ITU, Nuno José Pereira deu positivo por efedrina e oxilofrina.

Dáse a circunstancia de que a súa descualificación supón unha nova medalla para a delegación española no ITU Mutlisport, xa que o estadounidense Antonio Ferreira, que quedara terceiro, é finalmente prata nesta proba e o español Jorge López é a nova medalla de bronce.

O propio deportista, nas súas redes sociais explicaba tras coñecer a noticia que "no sé que pensar, por un lado alegría porque soy el 3° del mundo, medalla de bronce en un campeonato del mundo de triatlón. Pero por otro estoy cabreado por culpa de un deportista que no juega limpio, de una persona que me privó de subir en mi país, en mi casa, en mi tierra, al pódium a recoger la medalla, mi medalla. No logro entender como nosotros los grupos de edad podemos hacer trampas en este o en otro deporte... para mi esto que ha pasado es vergonzoso y esta persona es una tramposa", sinalou.

Ayer me acostaba con esta noticia y aun no me lo creo, eliminado por dopaje el segundo clasificado del campeonato del mundo de Larga distancia en Pontevedra por tramposo, por doping... La verdad que no se que… https://t.co/6y7So1H04Q — @jorgelopez2019 (@palen49) July 30, 2019

Na mesma resolución a ITU anunciou tamén o resultado positivo por EPO do australiano Stephen Thompson no Campionato do Mundo de Grupos de Idade (30-35) que se disputou no marco da Gran Final de Gold Coast (Australia) en 2018.