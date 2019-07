Un Pontevedra sen pólvora non pode nin co Estradense nin co UD Ourense

Edu Sousa na entrega de trofeos do Triangular de Praíña © Pontevedra CF

O Pontevedra CF tivo fin de semana de triangulares. Despois de perder, este sábado, o Trofeo Carneiro ó Espeto de Moraña, o cadro granate viaxou ata Teo, A Coruña, para disputar o X Triangular Praiña no Campo Municipal Juan Amado.

De novo, malas noticias para os pontevedreses. Descafeinados igual que o sábado, foron derrotados por, nesta ocasión, o Estradense e o UD Ourense. Ambos os equipos de Terceira División, sendo, mesmo, o primeiro deles recentemente ascendido.

Unha vez máis, fixéronse notar as ausencias de cinco dos xogadores chamados ser importantes na plantilla granate. Dous das fichaxes deste verán, Pol Bueso e o dianteiro Adighibe, brillaron pola súa ausencia. Do mesmo xeito que Javi López, que aínda continúa en proceso de recuperación da súa lesión de ligamento cruzado, a cal o mantivo en pausa durante o último seis meses. Pola súa banda, Pedro Vázquez, que foi operado de apendicite, tampouco fixo a viaxe ao municipio coruñés. Nin Javi Pazos, que sufriu un golpe durante a disputa do Trofeo Luís Otero o pasado mércores.

A primeira na fronte. A tarde xa comezou con mal pé para o Pontevedra, que tivo que medirse ao Estradense. Coa decisión de Luismi de colocar a Brian, Expósito, Nacho López, Garrido, López, Álex Fernández, Berrocal, Guisande, Mouriño, Álex González e Rivera (un persoal practicamente igual á do partido do día anterior ante o Celta B fóra de Berrocal), non foi quen de anotar ningún tanto. Algo que lles custou caro aos pontevedreses ao cumprirse o minuto 7, no que Borja establece o 0-1 a favor dos da Estrada.

E a mala sorte repetiuse no segundo partido da tarde ante el UD Ourense. Nesta ocasión, con Edu, Santi, Víctor Vázquez, Campillo, Naveira, Sa, Antón, Bustos, Romay, Álex González e Rivera finalizaron en táboas despois de 45 minutos sen goles.

Nos dous últimos días de triangulares, o Pontevedra CF, por medio de Álex Fernández, tan só foi quen de anotar un gol e de penalti ante o Fabril.

Finalmente, o trofeo foi para o UD Ourense ao derrotar por 2 a 0 ao Estradense no último partido da xornada, cun total de catro puntos na clasificación fronte aos tres do cadro da Estrada.