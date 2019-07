O Europeo Júnior de vela nas clases 420 e 470 chea de cor Vilagarcía

Inauguración do Europeo Júnior de Vela en Vilagarcía © Xunta de Galicia

Vilagarcía vive xa con intensidade o Campionato de Europa Júnior de Vela para as clases 420 e 470.

A comarca arousá énchese de cor nun evento que se prolongará ata o día 30 de xullo e no que participan deportistas de 23 países.

En total competirán estes días na ría de Arousa 394 regatistas, con 132 tripulacións inscritas na clase 420 e 65 barcos na clase 470.

Na inauguración do Campionato de Europa, o secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, destacou que Galicia "é unha potencia mundial na vela onte, hoxe e mañá", o que demostrará estes días co que será "outro momento histórico da vela en Galicia".

Entre os participantes no Europeo, destaca a presenza do pontevedrés Pedro Ameneiro e o vigués Martín Wizner, recentemente proclamados campións do mundo, así como de Jacobo García e Toni Ripoll, sextos no Mundial de Vilamoura e que tamén pertencen ao CGTD de Pontevedra.