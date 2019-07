España cae ante Eslovenia e xogará os oitavos de final do Mundial Júnior de balonmán contra Francia

A primeira derrota da Selección Española no Mundial Júnior de Balonmán que se está celebrando en Pontevedra e Vigo empuxa aos Hispanos Júnior cara ao camiño difícil nos cruces de oitavos de final.

No seu último partido da fase de grupos, o combinado nacional xogábase no pavillón vigués das Travesas ante Eslovenia o primeiro posto do Grupo A. Ambos os dous equipos chegaban invictos e empatados a puntos, unha igualdade que se reflectiu na pista ao longo dos 60 minutos nun duelo emocionante e non exento de polémica no tramo final, xa que a pesar da derrota España estivo preto da remontada no último minuto tras unha dobre exclusión no seu rival.

Ao final o triunfo caeu do bando esloveno (21-22), do mesmo xeito que o primeiro posto da fase preliminar que lle cruza co cuarto clasificado do Grupo B, é dicir, Korea. Con todo España pasa como segunda e terá como opoñente á sempre perigosa Francia, terceira no seu grupo, nun partido que se xogará o vindeiro mércores 24 de xullo (21:00 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra. Máis emoción imposible.

En canto ao España-Eslovenia, o enfrontamento entre as actuais campioas do Mundo e Europa non defraudou. O partido comezou cunha gran intensidade defensiva, que avanzaba un marcador de tenteo baixo.

Gregor Ocvirk, estrela do combinado esloveno, facía dano anotando 5 goles no primeiro acto e sendo a principal ameaza, mentres que Gonzalo Pérez trataba de suxeitar cos seus goles a unha España que en ataque posicional non se atopaba cómoda, cometendo numerosos erros que lle facían ir a remolque (4-7). Os de Isidoro Martínez foron mellorando e con parcial de 4-0 ao seu favor devolvían a igualada ao electrónico (10-10) antes de chegar a tempo de descanso (11-11).

Na continuación, nun bo inicio, chegaba a primeira renda favorable a España (14-12), obrigando a Eslovenia a pedir tempo morto. A manobra funcionoulle e pronto se volvía ao empate.

Calquera detalle podía resultar decisivo, e as inferioridades castigaron a uns Hispanos que se viron por detrás (16-18) ante un férreo 6-0 defensivo que lles custaba atacar. O combinado nacional seguiuno tentando, máis con garra e coraxe que con ideas, pero atopouse ante o oficio esloveno que lle impediu voltear o marcador nos instantes decisivos.