España devora a Estados Unidos no Municipal de Pontevedra (34-13)

Debut de España no Mundial Junior de Balonmán de Pontevedra e Vigo con victoria sobre Estados Unidos © Cristina Saiz Debut de España no Mundial Junior de Balonmán de Pontevedra e Vigo con victoria sobre Estados Unidos © Cristina Saiz

Debut soñado para España. A Selección pechou o seu primeiro partido cunha esmagadora vitoria sobre o débil combinado de Estados Unidos, confirmou a súa candidatura para revalidar o título mundial e fixo gozar ao público que se achegou ao Pavillón Municipal de Pontevedra para presenciar o primeiro e único encontro da fase de grupos que os Hispanos disputarán na cidade do Lérez. O desenlace do encontro quedou claro no primeiros quince minutos de partido polo que a festa coa que a cidade recibiu a España prolongouse durante os sesenta minutos de xogo e continuou ao termo do partido coa celebración da cerimonia inaugural na que actuou o grupo pontevedrés Broken Peach.

Empezou o partido con gol de Estados Unidos na súa primeira posesión, pero a vantaxe non lles durou nin vinte segundos. O furacán español desatouse co tanto de Pérez Arce. Tentaron responder os americanos pero o lanzamento desde o punto de penalti atopouse cun insuperable Kilian Ramírez. O gardameta detivo un segundo lanzamento desde os sete metros aos poucos minutos e cando o combinado visitante podía reducir diferenzas, sacou unha perna increible para repeler un lanzamento.

Mentres Ramírez paraba, o resto do combinado español pasábao en grande sobre o parqué do Municipal. Os goles foron caendo de todas as formas. Gonzalo Pérez Arce e Mikel Zabala convertéronse en dous puñais desde o extremo. Os tiros de Ian Tarrafeta parecían mísiles teledirigidos e as internadas do exteucrista Natan Suárez acabaron por destruír a resistencia norteamericana.

España divertíase e a afección tamén. Os de Javier Matín Sanz alternaban contragolpes fulgurantes con xogadas elaboradas movendo o balón e intercambiando posicións a velocidade supersónica. E en só un cuarto de hora de xogo o partido estaba sentenciado (12-2).

Tras un parcial de 6-0 a favor dos europeos, que non frearon a súa vocación ofensiva nin coas catro exclusións sufridas, Martín Sanz moveu o banco. Pero lonxe de perder ritmo competitivo, o apetito español creceu. En apenas cinco minutos o extremo do Barcelona, Mamadou Diocou esnaquizou os restos da xa maltreita liña defensiva de Estados Unidos, que xa só podía agarrarse á inspiración do seu gardameta Nicolas Robinson para cortar a hemorraxia. Nin sequera o conseguiu, pois Diocou plantouse ata en cinco ocasiones diante da súa cara e o balón, despois de eléctricos amagos, sempre acabou no fondo da rede.

Cun demoledor 21-5 chegouse ao final da primeira parte. E a segunda foi carne sen ósos. O partido caracterizouse por un exquisito xogo limpo por parte de ambas as escuadras. A pesar do severo castigo sufrido polos americanos en ningún momento trataron de cortar o xogo de España con accións antideportivas. Salvo no minuto 37 de xogo cando Sebastian Klerud atropelou bruscamente a Adriá Martínez. Tarxeta vermella que o visitante aceptou sen protestar.

Caeron os minutos e tamén os goles, pero a menor ritmo. Coa vitoria asegurada, os españois baixaron o nivel. De non facelo, o resultado podería ser histórico. Aínda así, a Selección sae reforzada do seu debut en Pontevedra no Mundial Júnior cunha incontestable vitoria (34-13) sobre uns débil Estados Unidos, que deberá mellorar o seu rendemento se quere estar na próxima rolda.

FICHA TÉCNICA

España: Kilian Ramírez (p), Natan Suárez (1), Mikel Amiblia (1), Eneko Goenaga, Antonio Serradilla (1), Mikel Zabala (5) y Gonzalo Pérez Arce (6). También jugaron Álvaro Martínez Lobato (2), Iván Montoya, Ian Tarrafeta (4), Pau Oliveras (2), Daniel Broto, Miguel Martínez (3), Mamadou Diocou (6), Adriá Martínez (2) y Pol Valera (1)

Estados Unidos: Nicolas Robinson (p), Joseph Bengozi (1), Alexander Baltagi (2), Amar Amitovic (2), Aaron Hamm, Sebastian Klerud (2), Paul Skorupa. También jugaron: Rene Ingram, Amili Seifert (5), William Kennedy, Austin Koury, Nikolas Zarikos, Jonas Stromberg (1), Zachary Rietz, Jakov Kutlesa y Marko Babic.

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 7-2, 12-2, 16-4, 19-5, 21-5 (descanso), 22-7, 24-8, 27-9, 29-11, 33-13, 34-13 (final)

Árbitros: Belkhiri Youcef y Hamidi Sid Ali (Argelia) excluiron aos españois Álvaro Martínez (x2), Eneko Goenaga (x2), Antonio Serradilla (x2) e Pau Oliveras; ademais dos estadounidenses Alexander Baltagi, Sebastian Klerud, Nikolas Zarikos y Jakov Kutlesa (x2). Expulsaron no minuto 37 ao estadounidense Sebastian Klerud.

Incidencias. Partido que corresponde á primera xornada do Grupo A do Mundial Junior de Balonmano disputado no Pavillón Municipal de Pontevedra ante 700 persoas.