O pontevedrés Fran Rico rescinde o su contrato co Granada

O xogador pontevedrés Fran Rico chegou a un acordo para rescindir o seu contrato co Granada, club ao que se incorporou en 2011 procedente do Castilla. Segundo confirmaron ambas as partes, trátase dunha resolución amigable que pon fin a unha vinculación que concluía en xuño de 2020.

Nun comunicado, o conxunto andaluz agradeceu a "profesionalidade e o agarimo" demostrado polo xogador de Portonovo durante estes oito anos, nos que chegou a ser un dos capitáns de equipo e "parte importante" da súa historia.

Rico, que actualmente ten 31 anos, abandona o Granada tras xogar 109 partidos e marcar dez goles. En 2016 marchou cedido ao Eibar e durante os últimos dous anos e medio, problemas físicos nun xeonllo mantivéronlle afastado dos terreos de xogo.

A súa reaparición produciuse, precisamente, no último partido de liga da pasada tempada, que enfrontou ao Granada co Alcorcón.

A pesar da súa lesión, o Granada mantívolle a súa ficha como xogador do primeiro equipo durante a pasada campaña e exerceu de capitán a pesar de non poder xogar.

O club granadino avanza que organizará unha homenaxe especial nos Cármenes para que a súa afección lle dedique "a despedida que se merece".

Agora, coa liberdade no peto, Fran Rico estudará ofertas para continuar a súa carreira.