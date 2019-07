Noa Casalderrey amplía o seu contrato co Arxil

O plantel do Arxil para a próxima tempada segue sumando nomes. A escolta formada na canteira do equipo pontevedrés. Noa Casalderrey, amplía a súa vinculación co cadro verde por unha tempada máis.

Tras unha campaña previa na que as lesións lle impediron ofrecer a súa mellor versión, desde a directiva esperan que este curso tanto ela como a tamén canteirá Aldara Vázquez dean un paso á fronte e convértanse en pezas importante no persoal que volverá dirixir Mayte Méndez. Con todo, ambas as xogadores seguirán formando parte da persoal do filial, aínda que o seu concurso co primeiro equipo será habitual.

Aos seus 23 anos, o club considera que é unha xogadora "con futuro" con moito que achegar na faceta defensiva, aínda que nas últimas tempadas mellorou de forma notable nos lanzamentos desde a liña de tres puntos.

Coa súa renovación, o Arxil xa conta con Carla Fernández, Aldara Vázquez, María Lago, Noa Casalderrey, Cris Díaz- Pache, Linnea Rosendal e Fooster.