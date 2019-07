O río Lérez, punto neurálxico do piragüismo galego coa celebración do 'Entre Pontes'

Segunda edición da regata Entre Pontes © Diego Torrado Segunda edición da regata Entre Pontes © Diego Torrado

As inmediacións das Corbaceiras de Pontevedra convertéronse, durante este domingo, no centro neurálxico do piragüismo galego. Con motivo da celebración da segunda edición do trofeo Entre Pontes máis de 500 padeeiros movéronse ata o río Lérez para tomar parte na cita. Todos eles entre as categorías cadete e veterano.

As probas, que se disputaron durante a tarde, en lugar de facelo pola mañá por mor das mareas, comezaron ás 16:00 horas e alongáronse ata pasadas as 20:30. A actividade iniciouse coa competición de categoría absoluta feminina. Os homes fixeron o seu no momento de poñerlle punto final ao evento.

As modalidades K1 e K2 tiveron que percorrer un total de 8 quilómetros, partindo do peirao das Corbaceiras ata a praia fluvial e regresando ao momento de inicio.

A principal novidade desta edición, que cumpriu con todas as expectativas con respecto ao pasado ano, foi a presenza de dous puntos de viraxe en lugar dun, facendo, así, que a proba gañase en espectacularidade.