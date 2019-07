Medio milleiro de padeeiros remarán este domingo entre as pontes do río Lérez

Presentacion da II Regata de Piraguismo ''Entre Pontes'' © Cristina Saiz

As augas do río Lérez encheranse de piragüistas na tarde do domingo pola celebración da segunda edición do trofeo Entre Pontes que promove a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. O evento, no que participarán máis de 500 padeeiros de categoría cadete ata veterano, foi presentado este venres no Concello. "Queremos que se repita ou éxito do ano pasado porque ou piragüismo é un deporte estratéxico para Pontevedra", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, acompañado polo presidente da Federación Galega, Fredi Bea; e o presidente do club pontevedrés, Óscar Ponche.

A competición dará comezo ás 16 horas do domingo coa categoría absoluta feminina e a última proba, a mascullina absoluta, está prevista para as 19.15. "Gustaríanos facela pola mañá, pero polas mareas tivo que quedar para a tarde", explicou Ponche. O centro neurálxico da regata estará no peirao de As Corbaceiras, onde se instalará a saída e a meta. Os participantes, en modalidade de K-1 e K-2, deberán completar un percorrido de 8 quilómetros. Partirán desde o peirao en dirección á ponte de Santiago para dirixirse logo ata a ponte da autoestrada, baixo o que realizarán un novo xiro para enfilar xa a meta.

O cambio no percorrido é a principal novidade do trofeo. Os organizadores buscaron darlle maior espectacularidade á proba incluíndo dous puntos de viraxe, en lugar dunha única zona que, na primeira edición, atopábase á altura da praia fluvial.

O presidente da Federación, Fredi Bea, destacou a alta participación na proba e puxo como exemplo unha proba internacional como a que se realiza esta fin de semana en Bidasoa, na que a inscrición rolda os 250 participantes. A metade dos que tommarán a saída o domingo no Lérez nunha cita de carácter autonómico, con 36 equipos de distintos lugares de Galicia.

Bea tamén dedicou eloxios ao Concello de Pontevedra, pola súa firme aposta polo deporte da piragua, e ao club organizador, polo seu traballo formativo e polos bos resultados que están a obter. Destacou que é unha das poucas escuadras que ten a dous padeeiras, Carolina García e Antía Jácome, con opcións de clasificarse para os Xogos Olímpicos de Tokio.