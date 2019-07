Á venda as entradas e abonos do Mundial Júnior de Balonmán de Pontevedra e Vigo

O Campionato do Mundo Júnior de Balonmán que se celebrará entre o 16 e o 28 de xullo en Pontevedra e Vigo achégase e a organización acaba de poñer á venda as entradas e abonos para o evento.

Os prezos das localidades oscilan entre os 7 euros das xornadas de mañá ou tarde da primeira fase (tres partidos), ata os 27 da semifinal e os 32 do último día para gozar coa final.

En concreto os abonos terán un custo de 70 euros, con dereito a presenciar a primeira fase ao completo, os oitavos e os cuartos de final. Trátase dunha opción que estará dispoñible só de maneira anticipada ata o 15 de xullo na sede da Federación Galega de Balonmán, a través dos clubs galegos e na páxina web www.marcaentradas.com, que canalizará toda a venda online.

Desde o 15 de xullo en diante, soamente poderanse adquirir entradas por xornada a través da citada páxina web, así como na sede da Federación Galega e nos despachos de billetes dos pavillóns Municipal de Pontevedra e As Travesas de Vigo.

Cabe lembrar que Pontevedra acollerá o 16 de xullo a inauguración e o debut de España na competición. Despois será sede dos grupos C e D, así como da metade e os oitavos e cuartos de final (cos partidos de España no caso de clasificarse) e as dúas semifinais, correspondendo a final do torneo a Vigo.

O prezo das entradas, que será gratuítas para os menores de 14 anos, quedou fixado da seguinte maneira: