A canteira do Pontevedra Rugby Club déixase notar no Campionato de España de Autonomías

O rugby galego dá aos poucos pasos cara adiante, e con el faino o Pontevedra Rugby Club.

Cinco representantes do club pontevedrés participaron no recente Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA) para as categorías sub-18 e sub-16 celebrado en Valladolid, no que Galicia mellorou os seus rexistros de anos anteriores.

Tres dos xogadores do PRC competiron no equipo de Galicia Sub-16 masculino. Foron Avián Cabrera, Rafa Fernández e Jorge Sanmartín, mentres que Nacho Pagnotta participou na Sub-18 do mesmo xeito que Isabella Foylan na categoría feminina.

Nas diferentes idades Galicia finalizou no sétimo posto.

O CESA disputouse en modalidade olímpica (rugby 7) evidenciando un aumento de nivel e rendemento con respecto a pasadas edicións, sinalan desde o Pontevedra Rugby Club.