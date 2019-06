O extremo esquerdo Fran Bujalance, novo xogador do Teucro

Fran Bujalance na súa etapa no Ángel Ximénez © Club Balonmano Puente Genil

Nova incorporación na Sociedad Deportiva Teucro, que inicia a semana dando un paso máis na composición do seu plantel.

O último en chegar por agora é o extremo esquerdo cordobés Fran Bujalance.

O xogador andaluz, de 23 anos, chega a Pontevedra procedente do Club Balonmano Burgos, equipo de Primeira Nacional co que o pasado curso meteu 93 goles en 27 partidos, aínda que conta con experiencia na máxima categoría, en concreto no Ángel Ximénez de Puente Genil, co que chegou a disputar 72 partidos na Liga Asobal.

"Responde o perfil que buscabamos, un extremo cunha gran capacidade na finalización e capacitado para defender a gran nivel tanto no exterior como no segundo", sinalou sobre a súa fichaxe Luís Montes.

Coa súa incorporación, entre renovacións, subidas desde o segundo equipo e fichaxes son xa 12 os xogadores confirmados para o novo proxecto teucrista na División de Honra Prata: Federico Wermbter, Eduardo Salazar, Diego Prada, Vicente Poveda, Cristopher Corneil, Samu Pereiro, Ferrán Cisneros, Andrés Moyano, Lucas Abadía, Jose Andrés Torres, Nemanja Bojicic e o propio Fran Bujalance.